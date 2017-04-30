12:15

شاهد: "إلى القدس عائدون".. أناشيد وابتهالات

فرقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة تقدم عددا من الأناشيد والابتهالات والمدائح النبوية في احتفال بذكرى تحرير القدس.

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المصدر : الجزيرة مباشر