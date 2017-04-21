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شاهد: حقيقة تسريب سيناء لـ "عبد الله الشريف"

نشر الفنان المصري الساخر عبد الشريف فيديو يعلق فيه على التسريب المصور الذي نشرته أمس قناة مكملين الفضائية يظهر لحظة تصفية الجيش المصري لشباب مقيدين في صحراء سيناء.

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المصدر : الجزيرة مباشر