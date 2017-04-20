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شاهد: عطوة كنانة وأم القنابل

بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا ساخرا ينتقد فيه الصمت العربي والإسلامي عن قصف أمريكا لأفغانستان بقنبلة
19/4/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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