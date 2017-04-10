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شاهد: عبد الله الشريف يقدم "مصر بين دم ودم"

بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد بعنوان “مصر بين دم ودم” تعليقا على هجومين استهدفا كنيستين بمحافظتي الإسكندرية والغربية بمصر وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

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المصدر : الجزيرة مباشر