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شاهد: "باكوس وكنانة" في "خلعنا برقع الحيا"

تناول الفنانان المصريان عطوة كنانة ومحمد باكوس، آخر التطورات في البرلمان المصري خاصة فيما يتعلق بالجدل الدائر حول مشروع قانون لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

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المصدر : الجزيرة مباشر