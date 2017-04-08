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شاهد: قصيدة حزينة لشاب فلسطيني عن أحوال الشام

أعد الشاب الفلسطيني مجد سمارة قصيدة عن أحوال الشام الذي يتعرض لمأساة تعد الأكبر في التاريخ الحديث.

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المصدر : الجزيرة مباشر