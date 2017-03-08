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03:18

شاهد: رجل يجرب القيام بمهام زوجته لساعات.. فكيف كان يومه؟

قام الفنان تامر جمال بأداء مشهد تمثيلي يصور الجهود التي تبذلها المرأة داخل بيتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
8/3/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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