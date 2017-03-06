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05:57

شاهد: ما وراء الكلاويس و"الصمت الرسمي"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج “ما وراء كلاويس” بعنوان “الصمت الرسمي”.
6/3/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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