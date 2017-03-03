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02:36
شاهد: ماذا قال شبيه مبارك بعد الحكم ببراءته؟!
بث الفنان الساخر جاسر الأنور فيديو يقلد فيه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يعلق على حكم تبرئته من تهم قتل المتظاهرين بثورة يناير
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2/3/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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