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شاهد: عبد الله الشريف .. "برلمان الشعب"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان “برلمان الشعب” تناول فيها عدة حالات لإسقاط عضوية نواب بالبرلمان المصري
28/2/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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