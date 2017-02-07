06:00

شاهد : ما وراء الكلاويس " مصر هي هما"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج “ما وراء الكلاويس” بعنوان “مصر هي هما”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر