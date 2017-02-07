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شاهد: تعليق "السادات" على خسارة مصر كأس أفريقيا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخر للمصري جاسر الأنور يقلد فيه الرئيس الراحل أنور السادات.
7/2/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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