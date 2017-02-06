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03:18
شاهد: "طفل يكتب فوق جدار".. فيديو كليب عن أطفال سوريا
يعد الإعلامي السوري خالد العيسى أحد أشهر مراسلي الثورة السورية.
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6/2/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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