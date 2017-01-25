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شاهد: عطوة كنانة.. السيسي يتنحى

بث الفنان المصري الساخر "عطوة كنانة" فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه تنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجسد "عطوة" شخصية "السيسي" الذي يتلو بيانا يعلن فيه تنحيه عن السلطة بسبب الإخفاقات العديدة في إدارة البلاد.

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المصدر : الجزيرة مباشر