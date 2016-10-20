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شاهد: عبد الله الشريف و"فين الفلوس"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان "فين الفلوس" في محاولة للبحث عن أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر. واستعرض الشريف في الحلقة الأسباب التي يرى أنها وراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها كثير من المصريين حاليا.  
20/10/2016
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المصدر : الجزيرة مباشر
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