search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
02:34
شاهد: عبد الله الشريف و"فين الفلوس"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان "فين الفلوس" في محاولة للبحث عن أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر. واستعرض الشريف في الحلقة الأسباب التي يرى أنها وراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها كثير من المصريين حاليا.
اقرأ المزيد
20/10/2016
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله
play
15:00
شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال
play
16:01
شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس
play
11:38
شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"
play
13:28
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله
play
15:00
شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال
play
16:01
شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس
play
11:38
شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"
play
13:28
المزيد من ابداعات
شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله
شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال
شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس
شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"
الأكثر قراءة
البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)
نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)
القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة
اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس