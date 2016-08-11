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شاهد: عبد الله الشريف ينادي "يا شعب"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان "يا شعب" وهي عبارة عن قصيدة موجهة إلى الشعب المصري، يتعجب فيها من الأحوال التي يعاني منها المصريون والظلم الذي يتعرضون له من حكامهم ومن العسكر.
11/8/2016
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