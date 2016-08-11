search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
01:36
شاهد: عبد الله الشريف ينادي "يا شعب"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان "يا شعب" وهي عبارة عن قصيدة موجهة إلى الشعب المصري، يتعجب فيها من الأحوال التي يعاني منها المصريون والظلم الذي يتعرضون له من حكامهم ومن العسكر.
اقرأ المزيد
11/8/2016
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
شاهد: باكوس واللف والدوران
play
10:07
شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله
play
15:00
شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال
play
16:01
شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس
play
11:38
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
شاهد: باكوس واللف والدوران
play
10:07
شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله
play
15:00
شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال
play
16:01
شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس
play
11:38
المزيد من ابداعات
شاهد: باكوس واللف والدوران
شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله
شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال
شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس
الأكثر قراءة
مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)
كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية
شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟
رونالدو يسجل الهدف 750 (فيديو)