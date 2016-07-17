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شاهد: عطوة كنانة يؤيد محاولة الانقلاب في تركيا

بث الفنان المصري الساخر "عطوة كنانة" فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي يؤيد فيه محاولة الانقلاب العسكري في تركيا. وجسد "عطوة" شخصية "لواء بالجيش" يحاول تبرير أسباب المحاولة الانقلابية ويطرح دعما لقادة الانقلاب.

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المصدر : الجزيرة مباشر