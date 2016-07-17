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شاهد: أحمد توفيق و"جنون بوكيمون غو"

نشر الشاب المصري أحمد توفيق فيديو على صفحته على موقع "يوتيوب" يسخر فيه من "الجنون" بلعبة بوكيمون غو الجديدة. ويظهر الفيديو أن اللعبة تحولت إلى هوس بين الناس بصورة كبيرة تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر أحيانا.

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المصدر : الجزيرة مباشر