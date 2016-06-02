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01:59
شاهد: "رمضان تجلى" للفنان يحيى حوى
بمناسبة شهر رمضان أرسل الفنان يحيى حوى تسجيلا لموقع الجزيرة مباشر لأغنية "رمضان تجلى" تعبيرا عن فرحته بقدوم الشهرالكريم. تقول كلمات الأغنية الحمد للمولى شهر الهدى حلَ رمضان وتجلى أهلا به أهلا بالبشر يأتينا بالخير يروينا.
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2/6/2016
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المصدر : الجزيرة مباشر
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