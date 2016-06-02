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01:55

شاهد: حلقات جديدة من "بص" لعبد الله الشريف في رمضان

يبث موقع الجزيرة مباشر حلقات خاصة من برنامج "بص" للفنان المصري الساخر "عبد الله الشريف" خلال شهر رمضان المبارك. انتظرونا
2/6/2016
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المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
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15:38
محمد باكوس

شاهد: باكوس و"اللف والدوران"

10:07

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

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16:01
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