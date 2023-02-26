استمرار السياحة بالمدن الرئيسية في تركيا

قال المدير العام لهيئة السياحة التركية يالشين لقمان حكيم للجزيرة مباشر، إن الحجوزات لم تشهد طلبات إلغاء أكثر من المألوف على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن الزلازل بوصفها كارثة طبيعية لم تؤثر على التدفق السياحي إلى تركيا، مؤكدًا أن جميع الوجهات السياحية في البلاد كالمعتاد “ونرحب بالزوار على مدار الساعة”.

وأضاف لقمان حكيم “الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا تسبب في عواقب مأساوية، ونحن نشعر بحزن عميق حيال ذلك”، لكنه أوضح أن السلطات تعمل على إعادة المنطقة إلى ما كانت عليه.

وأشار إلى أن الولايات التي ضربها الزلزال تبعد مسافة لا تقل عن 500 كيلومتر عن المراكز السياحية الرئيسية مثل إسطنبول وأدرنة وأنطاليا.

وتستقطب المراكز السياحية الرئيسة 76.7% من إجمالي السياح، بينما تبلغ حصة المناطق المنكوبة 1% فقط من قطاع السياحة.

ونجح قطاع السياحة في تركيا في عبور أزمة إغلاق كورونا، وقال خبراء إنه تأثر بشكل ضعيف بآثار الزلزال لحين استعادة الثقة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ووفق معهد الإحصاء التركي، فإن عائدات البلاد من السياحة عام 2022 بلغت 46 مليار دولار، بمتوسط إنفاق يومي للسائح الواحد بلغ 89 دولارًا.

وتعتمد السياحة في تركيا على مواقع تاريخية وطبيعية، ومنتجعات شاطئية على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، وتضم تركيا 18 موقعًا تراثيًّا مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، كما أصبحت وجهة للسياحية الثقافية والعلاجية.