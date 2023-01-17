لماذا تريد العاصمة الكورية سيول تغيير شعارها؟ (إعلان)

تمثل مدينة سيول أكثر من 600 عام من التاريخ كعاصمة ، وقد باتت في السنوات الأخيرة واحدة من أكبر المدن على مستوى الدول المتقدمة في العالم، بعد ما أصبحت أحد المحاور التكنولوجية الرائدة التي لا غنى عنها.

وكما هو الحال في المدن المتقدمة، لا تتوقف سيول عن مواكبة التطورات في شتى المجالات، حتى تحافظ على تقدمها ليس فقط على صعيد خدمة مواطنيها الذين يبلغ عددهم قرابة العشرة ملايين نسمة، وإنما أيضا من أجل تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات المتميزة الجاذبة للسياحة والاستثمار حول العالم

من أجل ذلك تعمل بلدية سيول حاليا على تصميم شعار جديد للمدينة يعزز هذه المكانة ويعبر عن هويتها المعاصرة وتاريخها العريق في الوقت ذاته.

الشعار القديم لابد من تغييره!

في العام 2015 تم تدشين شعار المدينة بعنوان I·SEOUL·U إبان وجود عمدة سيول السابق بارك وون سون، وتم اختيار الشعار بناء على آراء مجموعة كبيرة من المواطنين الكوريين وأيضا من أصحاب الجنسيات الأخرى، والذين رأوا أن هذه الجملة تعبر عن الحيوية والحماس، كما تجمع بين الشباب وبعضهم البعض في روح مرحة تتناغم مع أجواء سيول الساحرة

لكن هذا الشعار تم انتقاده بسبب غموضه وافتقاره للقدرة على الاتصال بين الكوريين والمواطنين الأجانب.

ففي الوقت الذي من المفترض أن يسهم فيه شعار المدينة في التسويق العالمي لها، كانت الجملة المستخدمة في الشعار غامضة وتنطوي على قواعد غير صحيحة في اللغة الإنجليزية، ما جعل الشعار في النهاية صعب الفهم للكوريين وغيرهم على حد سواء.

اللافت أن هذا النقد تم التأكد من صحته بعدما تم إجراء استطلاع للرأي شارك فيه 1200 شخص من الكوريين وغيرهم، وجاءت نتيجة الاستطلاع بالفعل مؤيدة لضرورة تغيير هذا الشعار بنسبت بلغت نحو 70% من الذين شاركوا في الاستطلاع.

وفي سياق متصل أكد الدكتور كيم يو كيونغ (نائب رئيس جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وخبير العلامات التجارية البارز) أن الاتجاه القائم الآن في مجال تصميم الشعارات والعلامات التجارية بات يركز أكثر على المستقبل، كما بات يدعو أكثر للتركيز على الأفعال وما يمكن أن يثيره الشعار من حماس للقيام بنشاط ما، ومن هنا جاءت فكرة تغيير الشعار القديم

مراحل تطور الشعار.. رحلة طويلة

مرت فكرة تطوير شعار للمدينة بمحطات عدة، وبدأت أولى هذه المحطات مع قيام كوريا الجنوبية بمشاركة اليابان في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2002، حيث قامت سيول بإطلاق الجملة الترحيبية الشهيرة: مرحبا سيول – HI SEOUL

وفي العام 2007 جاءت فكرة تطوير الشعار بإضافة جملة جديدة إلى الشعار الأصلي “Hi Seoul/SOUL OF ASIA” معبرة عن كون مدينة سيول هي الروح الحقيقية المعبرة عن ثقافة القارة الآسيوية بشكلها المعاصر.

وأخذ هذا التطور للشعار في المزيد من الاستمرار عبر السنوات اللاحقة بمشاركة المواطنين في مشهد متفرد، يقوم فيه المواطنون بأنفسهم بمشاركة الحكومة في اختيار الرموز التي تعبر عن ثقافتهم وهويتهم.

شعار المدينة.. لماذا هو مهم؟

لم تكن كوريا الجنوبية وحدها هي التي فطنت إلى أهمية الشعارات والعلامات التجارية في الترويج الحضري للمدن.. فسنغافورة على سبيل المثال أطلقت حملة ترويجية في العام 2004 تحت عنوان (سنغافورة الفريدة) “Uniquely Singapore” ، وقد أسهمت هذه الحملة في زيادة عدد السائحين القادمين إلى سنغافورة بنسبة 36%

ألمانيا كذلك في العام 2008 كانت قد طورت حملة ترويجية لها بعنوان “be Berlin()” وقد نجحت هذه الحملة بشكل كبير وجعلت ألمانيا في المرتبة الخامسة من بين أفضل وجهات الأعمال حول العالم في العام 2010

لماذا تحتاج سيول إلى شعار جديد الآن؟

منذ العام 2012 أصبحت سيول مدينة يزورها أكثر من 10 ملايين سائح، ومع استهداف الوصول بهذا الرقم إلى 20 مليون سائح، تأكدت الحاجة لأهمية إطلاق شعار جديد للمدينة يجسد باحترافية، ديناميكية سيول وسحرها كمدينة عالمية رائدة وبما ينعكس إيجابا على النشاط السياحي والاقتصادي

ولذا تخطط بلدية سيول لتطوير الشعار الجديد الذي سيحل محل القديم، مستفيدا من التجارب السابقة واستطلاعات الرأي التي أجريت في هذا الصدد. وقد اختار القائمون على تصميم الشعار الجديد أن يكون بسيطا هذه المرة، ومفهوما للجميع على حد سواء، خاصة أنه بمجرد اعتماد الشعار الجديد، سيتم تعميمه على كافة المرافق ووسائل النقل وغيرها في المدينة

ومن أجل الوصول إلى شعار احترافي يرقى للمواصفات العالمية، تم إطلاق استطلاع للرأي يمتد لمدة خمسة أسابيع، وذلك في الفترة من ( 28 كانون الأول ديسمبر 2022 وحتى 31 من كانون الثاني يناير 2023 ).. وسيراعي الاستطلاع آراء كل من الكوريين والأجانب على حد سواء، حتى يخرج الشعار ملبيا للتطلعات محليا وعالميا

تجدر الإشارة إلى أن الشعار الجديد بمجرد اعتماده سيتم تعميمه في وسائل الاتصال التابعة لبلدية سيول محليا ودوليا، كما سيتم تعميمه كعلامة تجارية عالمية في أنشطة التسويق السياحي للمدينة، هذا بالإضافة لتطبيقه في شتى وسائل النقل والمواصلات العامة والمرافق الحضارية لسيول.

شارك في الاستطلاع على الرابط التالي:

https://english.seoul.go.kr/new-city-logo-and-slogan-survey/