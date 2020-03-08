22:44

من برنامج: مع الحكيم شاهد: الغذاء سلاح ضروري لمقاومة الفيروس كورونا

استضافت حلقة مع الحكيم أخصائية التغذية عائشة صقر للحديث عن دور الغذاء في مقاومة الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

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المصدر : الجزيرة مباشر