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من برنامج: مع الحكيم شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت

استضافت حلقة مع الحكيم الدكتورة عائشة يوسف، أول طبيبة قطرية متخصصة في الجراحة الروبوتية للأمراض النسائية، للحديث عن الجراحة الروبوتية لإزالة أورام الرحم الليفية.

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المصدر : الجزيرة مباشر