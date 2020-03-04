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من برنامج: مع الحكيم شاهد: معلومات صادمة عن تأثير السجائر الإلكترونية

نقلت تقارير صحفية أن أكثر من 60 شخصا توفوا في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب أمراض في الرئة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني.

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المصدر : الجزيرة مباشر