16:11

من برنامج: مع الحكيم شاهد: علماء يحذرون من إدمان الطلاب والمراهقين للسيجارة الإلكترونية

في عام 2003 اخترع الكيميائي الصيني هون ليغ السيجارة الإلكترونية، ومنذ ذلك التاريخ انتشرت هذه السيجارة في العالم وأقبل عليها الكثيرون.

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المصدر : الجزيرة مباشر