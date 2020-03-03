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من برنامج: مع الحكيم السيجارة الإلكترونية والتقليدية.. إيهما أقل ضررا؟ (فيديو)

طرح برنامج مع الحكيم استبيانا على منصاته ومنصات الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال الاستفتاء: هل السيجارة الإلكترونية اقل ضررا من السيجارة التقليدية؟

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المصدر : الجزيرة مباشر