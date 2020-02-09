16:00

من برنامج: مع الحكيم شاهد: "زراعة الأسنان" مشاكل عديدة وتجارب علاجية ناجحة

استضافت حلقة “مع الحكيم” الطبيبة “تولاي أق كول” المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان، للحديث عن أسباب تساقط الأسنان وتداعياتها الوظيفية، وهل يؤدي تساقطها فعلا إلى الاكتئاب؟

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المصدر : الجزيرة مباشر