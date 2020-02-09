20:08

من برنامج: مع الحكيم شاهد: العوامل الرئيسية في نجاح جراحات القلب للأطفال

استضافت حلقة مع الحكيم البروفيسور سليمان أوزكان استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية للأطفال والبالغين، للحديث عن العوامل الرئيسية في نجاح جراحات القلب للأطفال.

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المصدر : الجزيرة مباشر