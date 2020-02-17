13:41

من برنامج: مع الحكيم شاهد: تصنيف الفيروس كورونا الجديد من حيث الخطورة

استضافت حلقة “مع الحكيم”، الدكتور أحمد عجاج أخصائي الباطنية وطب السفر، للحديث عن الفيروس كورونا وحقيقته ومدى خطورته.

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المصدر : الجزيرة مباشر