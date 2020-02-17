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13:41
من برنامج:
مع الحكيم
شاهد: تصنيف الفيروس كورونا الجديد من حيث الخطورة
استضافت حلقة “مع الحكيم”، الدكتور أحمد عجاج أخصائي الباطنية وطب السفر، للحديث عن الفيروس كورونا وحقيقته ومدى خطورته.
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17/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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