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من برنامج: مع الحكيم شاهد: الخارطة الفعالة للتخلص من الدهون وشد الترهلات

استضاف برنامج “مع الحكيم” الدكتور سعيد كلداري استشاري جراحات التجميل والترميم، للحديث عن كيفية تطور استخدام التقنيات الحديثة لصنع أجهزة تجعل مثل هذه الجراحات أكثر فاعلية

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المصدر : الجزيرة مباشر