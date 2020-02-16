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من برنامج: مع الحكيم شاهد: عشرة إجراءات هامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد

إذا كان التشخيص نصف العلاج فالنصيحة هي النصف الاخر، هذه القاعدة يمكن تطبيقها بكل أريحية على الفيروس كورونا ومع عدم اكتشاف علاج فاعل حتى الآن تبقى الوقاية هي العلاج الوحيد.

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المصدر : الجزيرة مباشر