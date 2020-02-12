16:27

من برنامج: مع الحكيم شاهد: كيفية زراعة الأسنان للحالات الخاصة

يعد عمر المريض وسوء حالة اللثة وعظام الفك من العوامل التي تصعب عملية زراعة الأسنان، وتمثل تحديا أمام الطبيب، وهذا ما حدث بالضبط في التجربة التي خاضتها الدكتورة تولاي أقول.

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المصدر : الجزيرة مباشر