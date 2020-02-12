20:30

من برنامج: مع الحكيم شاهد: اكتشاف علاج فعال لمرض الانسداد الرئوي المزمن

يعاني حوالي 400 مليون إنسان حول العالم من مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يعيق تدفق الهواء من الرئتين وينتج عنه السعال وصعوبة التنفس، كما أنه يتسبب في وفاة الملايين سنويا.

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المصدر : الجزيرة مباشر