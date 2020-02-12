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من برنامج: مع الحكيم شاهد: أحدث الطرق لجراحات شفط الدهون الأمنة

يختلط على الكثيرين الفرق بين أمرين، الأول هو البدانة أو زيادة الوزن المفرطة، والثاني هو تراكم الدهون في مناطق بعينها من الجسم، وقد يبدو شخص ما غير بدين ولكنه يعاني من مظهرها.

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المصدر : الجزيرة مباشر