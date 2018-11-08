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06:02
من برنامج:
مع الحكيم
شاهد: "مع الحكيم" يعرض نصائح "الحمية الصحية"
لطالما كانت الحمية الصحية شاغلا كبيرا لدى العديد من الأشخاص لاسيما الذين جربوا أكثر من مرة نظما مختلفا للحمية وفشلوا في تحقيق أهدافهم.
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8/11/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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