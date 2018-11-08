06:02

من برنامج: مع الحكيم شاهد: "مع الحكيم" يعرض نصائح "الحمية الصحية"

لطالما كانت الحمية الصحية شاغلا كبيرا لدى العديد من الأشخاص لاسيما الذين جربوا أكثر من مرة نظما مختلفا للحمية وفشلوا في تحقيق أهدافهم.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر