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من برنامج: مع الحكيم

شاهد: "مع الحكيم" يعرض نصائح "الحمية الصحية"

لطالما كانت الحمية الصحية شاغلا كبيرا لدى العديد من الأشخاص لاسيما الذين جربوا أكثر من مرة نظما مختلفا للحمية وفشلوا في تحقيق أهدافهم.
8/11/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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مع الحكيم

شاهد: "فكر في يديك على أنها العدو".. خبراء يلخصون سبل الوقاية

13:14

شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين

49:08

شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت

11:12

شاهد: الغذاء سلاح ضروري لمقاومة الفيروس كورونا

22:44
شاهد المزيد
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