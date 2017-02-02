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من برنامج: مع الحكيم "الصداع النصفي"

تناول برنامج "مع الحكيم" في حلقة الأربعاء 1 فبراير شباط على قناة الجزيرة مباشر الشقيقة وهو المرض المعروف بالصداع النصفي. وتناولت الحلقة أسباب المرض وطرق علاجه واستفسارات المشاهدين عن أبرز عوارض المرض.

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المصدر : الجزيرة مباشر