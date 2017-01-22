البث الحي
47:47

من برنامج: مع الحكيم

جراحات الركبة

برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر يهدف إلى توسيع المعرفة والثقافة الطبية والعلمية
22/1/2017
المزيد من حلقات برنامج:
مع الحكيم

شاهد: "فكر في يديك على أنها العدو".. خبراء يلخصون سبل الوقاية

13:14

شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين

49:08

شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت

11:12

شاهد: الغذاء سلاح ضروري لمقاومة الفيروس كورونا

22:44
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
مع الحكيم

شاهد: "فكر في يديك على أنها العدو".. خبراء يلخصون سبل الوقاية

13:14

شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين

49:08

شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت

11:12

شاهد: الغذاء سلاح ضروري لمقاومة الفيروس كورونا

22:44
شاهد المزيد
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