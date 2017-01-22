search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
47:47
من برنامج:
مع الحكيم
جراحات الركبة
برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر يهدف إلى توسيع المعرفة والثقافة الطبية والعلمية
اقرأ المزيد
22/1/2017
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
مع الحكيم
شاهد: "فكر في يديك على أنها العدو".. خبراء يلخصون سبل الوقاية
play
13:14
شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين
play
49:08
شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت
play
11:12
شاهد: الغذاء سلاح ضروري لمقاومة الفيروس كورونا
play
22:44
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
مع الحكيم
شاهد: "فكر في يديك على أنها العدو".. خبراء يلخصون سبل الوقاية
play
13:14
شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين
play
49:08
شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت
play
11:12
شاهد: الغذاء سلاح ضروري لمقاومة الفيروس كورونا
play
22:44
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي
شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب
الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة
ارتفاع وفيات الأطباء في مصر بكورونا إلى 208 طبيبا
الأكثر قراءة
اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس
مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)
قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)
اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق