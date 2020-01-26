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04:07
من برنامج:
حكايات البسطاء
شاهد: لاجئة سورية مهددة بالطرد من منزلها لعدم قدرتها على دفع الإيجار
تسكن اللاجئة السورية سحر العكاري في مدينة عكار شمالي لبنان ولكنها مهددة بالطرد من منزلها بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار.
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26/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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