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من برنامج: حكايات البسطاء شاهد: نازح سوري يعيد تدوير إطارات السيارات بطريقة مبتكرة ليطعم أطفاله

أحمد الدغيم نازح سوري من بلدة جرجناز، هرب من الموت والفقر إلى جبل الزاوية بريف إدلب.

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المصدر : الجزيرة مباشر