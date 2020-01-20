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من برنامج: حكايات البسطاء

شاهد: نازح سوري يعيد تدوير إطارات السيارات بطريقة مبتكرة ليطعم أطفاله

أحمد الدغيم نازح سوري من بلدة جرجناز، هرب من الموت والفقر إلى جبل الزاوية بريف إدلب.
20/1/2020
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حكايات البسطاء

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المصدر : الجزيرة مباشر
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حكايات البسطاء

شاهد: لاجئة سورية مهددة بالطرد من منزلها لعدم قدرتها على دفع الإيجار

04:07

شاهد: أرملة سورية أم لثمانية منهم 3 معاقين وتفتقد لأساسيات الحياة

03:54

تسعيني مصاب بالسرطان يعيل أسرته المكونة من 13 فردا (فيديو)

03:48
شاهد المزيد
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