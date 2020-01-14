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من برنامج: حكايات البسطاء شاهد: أرملة سورية أم لثمانية منهم 3 معاقين وتفتقد لأساسيات الحياة

أم يحيى أرملة سورية مهجرة من جبل الزاوية بسبب القصف، وهي أم لـ 8 أبناء منهم 3 معاقين، وأكبر أبنائها 12 عاما، وتفتقد لأساسيات الحياة.

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المصدر : الجزيرة مباشر