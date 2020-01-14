03:48

من برنامج: حكايات البسطاء تسعيني مصاب بالسرطان يعيل أسرته المكونة من 13 فردا (فيديو)

يكافح الحاج فيصل العبد الله من أجل توفير لقمة العيش لأسرته المكونة من 13 فردا أغلبهم من الأطفال.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر