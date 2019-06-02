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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الثامنة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “رمضان شهر العبادة والتآزر والتضامن الاجتماعي”

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المصدر : الجزيرة مباشر