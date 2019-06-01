البث الحي
06:31

من برنامج: محطات رمضانية

شاهد: "الأميرة نازلي فاضل" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة السابعة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ الأميرة نازلي فاضل”.
1/6/2019
المزيد من حلقات برنامج:
محطات رمضانية
الشيخ عبد الفتاح مورو

شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:41

شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:57

شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:32

شاهد: "محمد الخضر حسين" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:52
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
محطات رمضانية
الشيخ عبد الفتاح مورو

شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:41

شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:57

شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:32

شاهد: "محمد الخضر حسين" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:52
شاهد المزيد
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