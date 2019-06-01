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06:31
من برنامج:
محطات رمضانية
شاهد: "الأميرة نازلي فاضل" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
الحلقة السابعة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ الأميرة نازلي فاضل”.
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1/6/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
محطات رمضانية
شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:41
شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:57
شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:32
شاهد: "محمد الخضر حسين" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:52
شاهد المزيد
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