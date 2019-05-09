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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "ولادة شعب" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الرابعة من برنامج “محطات رمضانية”، والذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان ” ولادة شعب”.

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المصدر : الجزيرة مباشر