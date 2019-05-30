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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "علي النوري شطورو" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ علي النوري شطورو “.

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المصدر : الجزيرة مباشر