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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "خير الدين التونسي" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ خير الدين التونسي”.

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المصدر : الجزيرة مباشر