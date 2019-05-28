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06:06
من برنامج:
محطات رمضانية
شاهد: "عبد الرحمن بن خلدون" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ عبد الرحمن بن خلدون”.
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28/5/2019
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محطات رمضانية
شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
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06:41
شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
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06:32
شاهد: "الأميرة نازلي فاضل" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
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06:31
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
محطات رمضانية
شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:41
شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:57
شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:32
شاهد: "الأميرة نازلي فاضل" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
play
06:31
شاهد المزيد
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