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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "صروح علمية عريقة" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الواحدة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “صروح علمية عريقة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر