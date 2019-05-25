البث الحي
05:50

من برنامج: محطات رمضانية

شاهد: "المراكز العلمية" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة العشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “المراكز العلمية”.
25/5/2019
المزيد من حلقات برنامج:
محطات رمضانية
الشيخ عبد الفتاح مورو

شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:41

شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:57

شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:32

شاهد: "الأميرة نازلي فاضل" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:31
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
محطات رمضانية
الشيخ عبد الفتاح مورو

شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:41

شاهد: "في وداع رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:57

شاهد: "التآزر والتضامن في رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:32

شاهد: "الأميرة نازلي فاضل" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

06:31
شاهد المزيد
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